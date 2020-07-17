В Николаеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать с места аварии в одних трусах

В Николаеве водитель «Лексуса» в одних трусах въехал в стену супермаркета, а потом пытался сбежать от полицейских — видео инцидента попало в сеть. Ранее в Сумах пассажир маршрутки разделся до гола.

Как сообщает издание «Новости N», ДТП в Николаеве произошло на улице Чкалова. Прибывшие на место ДТП патрульные не обнаружили авто на месте аварии — им пришлось догонять водителя-беглеца, который оказался пьян.

По данным издания, мужчина заявил, что за рулем авто был другой человек, что «Лексус» не его и что документов у него нет. Мол, управлявший машиной человек куда-то сбежал.

На мужчину составили админпротокол, а машину забрали на штрафплощадку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре заметили голого мужчину, который бродил по улицам и вступал в беседы с прохожими.

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