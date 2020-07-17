Долгие годы у берегов Африки в плен к местным пиратам попадают экипажи проходящих в тех районах судов, в том числе и украинские граждане, как это было зимой этого года в Нигерии. Одной из нашумевших историй стало пленение экипажа «Фаины», захваченной сомалийскими пиратами в 2008 году — тогда для освобождения заложников привлекались серьезные силы.

О деталях той операции в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказа руководитель Службы внешней разведки Украины (2005−2010) Николай Маломуж. «Все происходило на глобальном уровне. И контролировали все криминальные структуры. Президент Сомали там, по большому счету, никто. Правительство — формальное. Всем руководили кланы. А кланы курировали, например, представители Пентагона или бывшие сотрудники Госдепа США. Кураторы зачастую и давали пиратам информацию о кораблях, которые следовали через Аденский залив возле берегов Сомали», — вспоминает генерал.

По его словам, тогда отказались от силовой операции, опасаясь серьезных потерь, и решили пойти другим путем — собрали досье на каждого пирата и выяснили, что дети многих в то время учились в Европе и начали через них давить на захвативших «Фаину».

«Их покровители опасались огласки и приняли решение освободить „Фаину“. Но из-за того, что поняли, что не получат выкуп, отдали приказ уничтожить экипаж. А пиратам кураторы сказали о том, что у них есть информация о ликвидации всех террористов при освобождении заложников», — вспоминает экс-глава СВР.

По его словам, спецы пришли к выводу, что без нейтрализации кураторов пиратов ничего не будет, вышли на ФБР и передали американцам собранные досье. «С нашей подачи в США было арестовано несколько высокопоставленных чиновников, которые поддерживали тесные связи с сомалийскими пиратами. И 48 кораблей из разных стран мира — Германии, Румынии, Болгарии, России, Израиля — вместе с экипажами, благодаря в том числе нашей работе, вырвались из пиратского плена», — добавил Николай Маломуж.

Между тем ходила информация о том, что выкуп пиратам за освобождение «Фаины» выплатил украинский бизнесмен Виктор Пинчук. По некоторым данным, сумма превысила три миллиона долларов.

Полный текст интервью с Николаем Маломужем о работе украинской разведке, об опасности захвата Россией части Херсонской области, о ситуации с Крымом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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