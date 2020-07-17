Лично брал в плен российского военного: раскрыты данные о погибшем на Донбассе комвзвода ВСУ

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Лейтенант Дмитрий Красногрудь из 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибший 13 июля под Зайцево, в 2017 году принимал участие в операции на Донбассе, во время которой были задержаны российские наемники, в том числе и военнослужащий РФ Виктор Агеев.
Как сообщает «Радио Свобода», тогда офицер (позывной «Мир») воевал на Донбассе в составе 93-й ОМБр «Холодный Яр». Один из участников операции — разведчик с позывным «Поль» — вспоминает, что спецназовцы вошли в дом и вытащили оттуда четырех наемников, в том числе и Агеева. Захваченных, которые не сопротивлялись, переправили на другой берег реки.
По его словам, позже украинские бойцы столкнулись на улице еще с двумя наемниками, один из которых принял «Поля» за Агеева — они оба были бородаты и белокуры. К тому же украинский разведчик был в российской форме.
«Мы стали лицом к лицу. Один из них был „Алекс“ — командир этой небольшой группы. Мой напарник крикнул по-украински: „Оружие на землю!“ А я подумал, что они могут не понять и повторил это по-русски. Россиянин, видимо, не понял, что происходит. А еще и спутал меня с Агеевым: ведь я, как и тот, с бородой и белокурый. Еще был в русской форме, специально заранее приобрел. Он даже мне улыбнулся, а за секунду все понял, схватился за свою СВД и начал по нам стрелять. Второй боевик попытался прошить нас очередь из АК-47», — вспоминает «Поль».
О погибшем Дмитрии Красногруде побратимы говорят, что готовы были идти за своим командиром на край света. В день его гибели украинские разведчики проводили в районе оккупированной Горловки антидиверсионную работу. Командир шел первым и нарвался на взрывное устройство…
Как сообщали в штабе Объединенных сил, лейтенанта-разведчика Дмитрия Красногрудя похоронят в пятницу, 17 июля, в городе Лиман Донецкой области. Прощание с погибшим начнется в 11:00 на территории центрального храма города.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время эвакуационной операции, когда украинская сторона попыталась забрать тело погибшего лейтенанта, боевики открыли огонь по миссии, хотя ранее была достигнута договоренность о режиме тишины. Тогда погиб медик Николай Илин, тело которого до сих пор не могут вернуть на подконтрольные правительству территории. Также не известна судьба сержанта-разведчика, который получил ранение и не смог выбраться с поля боя.
Фото с сайта «Радио Свобода»205
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