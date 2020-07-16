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Украина

Названо имя морпеха, погибшего под Зайцево 13 июля

11:13 16 июля 2020
Дмитрий Красногрудь

Разведчиком, подорвавшимся на Донбассе в районе Зайцева, тело которого боевики российско-оккупационных войск накануне передали украинской стороне, оказался лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Как сообщают в 35-й отдельной бригаде морской пехоты, офицер командовал разведывательным взводом.

«Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью защитника Украины! Горько воспринимать потерю побратима. Вечная память. Слава Герою Украины!» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе боевики, вопреки договоренностям о режиме тишины, открыли огонь по эвакуационной миссии, которые пытались забрать тело погибшего разведчика. Тогда погиб медик и был ранен один из бойцов ВСУ.

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