Названо имя морпеха, погибшего под Зайцево 13 июля

Разведчиком, подорвавшимся на Донбассе в районе Зайцева, тело которого боевики российско-оккупационных войск накануне передали украинской стороне, оказался лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Как сообщают в 35-й отдельной бригаде морской пехоты, офицер командовал разведывательным взводом.

«Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью защитника Украины! Горько воспринимать потерю побратима. Вечная память. Слава Герою Украины!» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе боевики, вопреки договоренностям о режиме тишины, открыли огонь по эвакуационной миссии, которые пытались забрать тело погибшего разведчика. Тогда погиб медик и был ранен один из бойцов ВСУ.



16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter