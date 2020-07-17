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Бывший муж Славы Каминской трогательно поздравил ее с днем рождения, опубликовав совместное фото
Популярная певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, напугавшая поклонников снимком из больницы, 16 июля отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 36 лет. Артистка с юмором встретила новый год жизни и поделилась, что чувствует себя гораздо моложе.
Бывший муж Славы Эдгар Каминский, с которым они прожили в браке пять лет и родили двоих детей, трогательно поздравил ее на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото.
«Интересно было бы прочитать книгу или посмотреть фильм о своей жизни по сценарию, написанному подписчиками и хейтерами в соцсетях. С уверенностью могу сказать, что история не отражала бы реальные события, а лишь фантазии и проблемы жизни тех самых сценаристов. Социальные сети — сплошной лабиринт. Поэтому просто наслаждайтесь картинкой и не фантазируйте», — написал Эдгар.
Он подчеркнул, что история Славы — это многосерийный сериал с крутыми поворотами.
«Я желаю тебе, чтобы новые серии были только светлыми, яркими и с чувством юмора. Не слушай других, не живи советами, историями и правдами мнимых друзей. Ты мудрая и открытая. Доверяй своему сердцу. Крепко обнимаю», — обратился Эдгар к бывшей жене.
Напомним, Каминский счастлив в новых отношениях и больше не скрывает свою девушку.
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