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Фракция "Голоса" ушла в оппозицию
Глава партии «Голос» Кира Рудик, сменившая на этом посту Святослава Вакарчука, заявила в парламенте о переходе политической силы в оппозицию.
Как сообщается на партийном сайте, решение о переходе в оппозицию связано, в частности, с тем, что за минувший год монобольшинство изменило декларируемым ими ценностям. «Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор. Мы увидели назначения, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем, а их назначают министрами», — заявила Рудик.
По ее словам, ложью являются как заявления о кадровом голоде, так и том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. «Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить», — добавила она.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», съезд партии «Голос» решил досрочно прекратить полномочия народного депутаа Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции.153
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