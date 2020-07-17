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Украина

Под Радой произошли потасовки из-за "языкового" закона Бужанского (фото, видео)

12:22 17 июля 2020
потасовки

В пятницу, 17 июля, в Киеве под Верховной Радой, где проходит акция против скандального «языкового» законопроекта, инициатором которого выступил «слуга народа» Максим Бужанский, произошли столкновения между протестующими и полицией.

Активисты пытались пронести под парламент дрова для символического «костра». Полиция же подозревает, что активисты собирались поджечь дрова, и пытается помешать участникам акции, передает «Укринформ».

Организаторы митинга призвали его участников не расходиться, пока «языковый» законопроект не снимут с рассмотрения.

Напомним, 16 июля под стенами Рады проходила аналогичная акция в защиту украинского языка. Тогда «закон Бужанского», получивший негативную оценку языкового омбудсмена Тараса Креминя, не включили в повестку дня заседания Верховной Рады.

Против данного законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Кроме того, группа депутатов от «Слуги народа» 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла законопроект критике.

Фото: РБК-Украина



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