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Украина

Активистка, телеведущий и комик: “слуги народа” определились с кандидатами в мэры областных центров

12:48 17 июля 2020
выборы

После того, как кандидатом в мэры Киева от партии «Слуга народа» стала Ирина Верещук, в президентской фракции назвали вероятных кандидатов на посты городских голов в некоторых областных центрах Украины.

Так, в городские головы Сум хотят выдвинуть нардепа Татьяну Рябуху. 35-летняя Рябуха — уроженка Сум, прошла в Раду по 157 избирательному округу. До этого была общественной активисткой, передает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

В мэры Тернополя от президентской партии может пойти комик и шоумен Виктор Гевко. Гевко тоже 35 лет. На президентских выборах в 2019 году был руководителем избирательного штаба Зеленского в Тернопольской области. Входит в совет тернопольской областной организации партии «Слуга народа», которой руководит его старший брат — нардеп Владимир Гевко.

Виктор Гевко — участник ряда проектов студии «Квартал 95», в частности, «Лиги смеха», скетч-шоу «Країна У» и «Одного разу під Полтавою».

За кресло мэра Черкасс может побороться народный депутат от фракции «Слуга народа», уроженец Черкасс, Александр Скичко. 29-летний Скичко прошел в Раду по 197 мажоритарному округу. До начала политической карьеры был популярным артистом и шоуменом, телеведущим. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение».

Напомним, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

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