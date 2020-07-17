Рада осудила голосование за поправки Путина к конституции РФ в Крыму: кто был против

В Верховной Раде Украины поддержали заявление парламента о нелегитимности голосования за поправки к российской конституции на территории аннексированного РФ Крыма.

За это решение проголосовали 306 народных депутатов Украины.

Ни одного голоса за заявления не дала фракция «Оппозиционный блок — За життя».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина направила в ООН письмо, в котором призвала все страны-члены международной организации, а также органы и агентства ООН, осудить проведение «голосования» по поправкам Путина на временно оккупированных территориях Украины.

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