27.21 / 27.47 30.76 / 31.25
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Рада осудила голосование за поправки Путина к конституции РФ в Крыму: кто был против

13:00 17 июля 2020
Верховная Рада

В Верховной Раде Украины поддержали заявление парламента о нелегитимности голосования за поправки к российской конституции на территории аннексированного РФ Крыма.

За это решение проголосовали 306 народных депутатов Украины.

Ни одного голоса за заявления не дала фракция «Оппозиционный блок — За життя».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина направила в ООН письмо, в котором призвала все страны-члены международной организации, а также органы и агентства ООН, осудить проведение «голосования» по поправкам Путина на временно оккупированных территориях Украины.

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

выборы

Активистка, телеведущий и комик: “слуги народа” определились с кандидатами в мэры областных центров

Надежда Мейхер

Стало известно имя второго звездного участника "Танців з зірками" (видео)

Мальчик у врача

15-летний мальчик перенес инсульт – после того, как месяц почти беспрерывно играл в видеоигры (фото)

Вера Казмирчук

Применяя давно известные препараты, можно успешно бороться с коронавирусом, — врач-иммунолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер