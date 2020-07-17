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Возможны ливни, шквалы и град: синоптик уточнила погоду на выходных
В выходные дни, 18 и 19 июля, дожди охватят западную часть страны, а также могут распространиться еще на ряд регионов.
«Дожди с грозами охватят всю западную часть Украины. Дожди могут переходить в ливни, возможно, с градом и шквалами. Также осадки 18−19 июля могут распространяться на Житомирскую, Винницку и Киевскую области. Ожидается, что они будут периодическими и локальными», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, на остальной территории Украины в субботу и воскресенье будет преобладать сухая погода. «18 июля вероятность местных дождей с грозами вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина к Кропивницкий», — уточняет синоптик.
На выходных температура воздуха ожидается в пределах + 25 + 29 градусов, на юге — до + 29 + 32 градусов, в западных областях из-за дождей будет прохладнее на 2−4 градуса.
«В Киеве суббота и воскресенье ожидаются солнечными, с красивыми кучевыми облаками, с температурой воздуха около +27 +28 градусов. Небольшие по масштабу дожди решатся походить по столице в отдельных районах во вторую половину дня», — сообщает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Харьков обрушился мощный ливень — в сеть выложили фото затопленных улиц города.49
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