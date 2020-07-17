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Синоптики рассказали, где в выходные пройдут дожди с грозами
В пятницу, 17 июля, как и днем ранее, синоптики прогнозируют дожди днем в западной части страны — от Закарпатской до Хмельницкой областей, а в субботу, 18 июля, к осадкам добавятся и грозы.
Согласно данным Укргидрометцентра, на остальной территории страны в субботу будет жарко — до +28 градусов, а на юге — и до +31 градуса. В западной части прохладнее — до +24 градусов.
В воскресенье, 19 июля, ситуация мало изменится, разве что небольшие дожди ожидаются в Житомирской области. Правда, без гроз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео медленного смерча в Карпатах. В это время в высокогорье была гроза с градом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».42
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