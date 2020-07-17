Синоптики рассказали, где в выходные пройдут дожди с грозами

В пятницу, 17 июля, как и днем ранее, синоптики прогнозируют дожди днем в западной части страны — от Закарпатской до Хмельницкой областей, а в субботу, 18 июля, к осадкам добавятся и грозы.

Согласно данным Укргидрометцентра, на остальной территории страны в субботу будет жарко — до +28 градусов, а на юге — и до +31 градуса. В западной части прохладнее — до +24 градусов.

В воскресенье, 19 июля, ситуация мало изменится, разве что небольшие дожди ожидаются в Житомирской области. Правда, без гроз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео медленного смерча в Карпатах. В это время в высокогорье была гроза с градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter