Огромный компромат: генерал рассказал, как Россия пыталась заполучить украинский архив КГБ

После развала Советского Союза украинские архивы КГБ уничтожались, чтобы они не попали к спецслужбам России, которая хотела заполучить эти материалы как мощный рычаг влияния на украинских политиков. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

По его словам, в архивах КГБ была масса информации о людях, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. Многие сотрудничали на патриотизме, не получая вознаграждение. Среди них было очень много известных тогда и сейчас людей.

«Имея на руках такой компромат, россияне могли завербовать и заставить работать на себя любого. Вот поэтому они и стремились заполучить эти материалы», — отметил генерал.

Он рассказал, что документы КамАЗами вывозили на картонажную фабрику в Обухове и высыпали в специальные чаны с кислотой. По периметру фабрики стояли спецназовцы, вооруженные автоматами.

Напомним, Маломуж считает, что Россия в сентябре во время военных учений «Кавказ-2020» не станет вторгаться в Херсонскую область Украины. Вместе с тем, министр обороны Андрей Таран сообщил, что в сентябре Украина проведет свои военные учения по стандартам НАТО.

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