В ответ на "Кавказ-2020" Украина проведет свои военные учения по стандартам НАТО

В пятницу, 17 июля, в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина в то же время, когда в России пройдут учения «Кавказ-2020», Украина проведет свои стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

Министр отметил, что в рамках этих учений мы планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. А также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

Во время учений будет проведена проверка боевой готовности, боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями сухопутных войск.

«Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях», — сказал Таран.

Напомним, накануне военных учений в России объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. В операции участвуют почти 150 тысяч военнослужащих, свыше 26 тысяч единиц военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

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