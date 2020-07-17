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Украина

"Не полуостров, а военная база": в Крыму заметили большую колонну российской бронетехники

14:41 17 июля 2020
Российская техника в Крыму

В аннексированном Россией Крыму, где, по утверждению украинского Миобороны, не фиксируются действия по созданию ударных группировок, заметили большую колонну российской военной техники.

Видео в сети опубликовал «IgorGirkin», написав в комментарии, что кадры были сняты в районе Бельбека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне масштабных военных учений ВС России «Кавказ-2020», российское руководство объявило внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.

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