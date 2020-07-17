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Перед учениями “Кавказ-2020” Путин начал проверку войск: что об этом известно
Накануне учений «Кавказ-2020», которые эксперты считают очень опасными для Украины, в России объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. Отметим, министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля заявил в Раде, что украинская сторона не зафиксировала подготовку россиян к активным боевым действиям возле админграницы с оккупированным Крымом.
К проверке в России привлечены почти 150 тысяч военнослужащих, свыше 26 тысяч единиц военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов, передает «Медуза».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что проверка поможет оценить способность армии обеспечить безопасность на юго-западе страны и подготовиться к учениям «Кавказ-2020″», которые запланированы на сентябрь.
По информации издания, 16 июля в России завершился весенний призыв. На военную службу отправили 135 тысяч новобранцев.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что во время учений «Кавказ-2020» Россия может начать прямое вторжение на территорию Украины. Это мнение разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков.
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