- 11:28 В Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний ребенок
- 11:22 Министр оброны Таран рассказал, готовится ли Россия напасть на Украину из Крыма
- 10:57 Команда КВН из Минска отказалась выступать в Крыму
- 10:48 Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании 34-й раз в истории
- 10:46 Российские буксиры сегодня начнут работать в украинском госпорту, — СМИ
- 10:38 "Это уже 90-е"? На выезде из Киева заметили крепких мужчин, контролирующих подвоз пассажиров
- 10:33 Журналисты узнали, что генерал Марченко пользуется домом в Киеве, записанным на мать его заместителя
- 10:18 Умер легендарный футболист «Динамо» Владимир Лозинский
- 10:12 Украина требует от России взять ответственность за трагедию: шесть лет назад над Донбассом сбили МН17
- 09:59 В Закарпатье BMW протаранил машину скорой помощи: фото и видео с места аварии
- 09:57 Гюндуз Мамедов: "Мы обязаны доказать присутствие вооруженных сил РФ на Донбассе"
- 09:32 Учительница и экс-финалистка «Мисс США» сядет в тюрьму за развращение 14-летнего ученика
Министр оброны Таран рассказал, готовится ли Россия напасть на Украину из Крыма
В Верховной Раде во время часа вопросов к правительству выступил министр обороны Андрей Таран, которого вызвали в парламент в связи массовыми публикациями в массмедиа относительно возможного вторжения России в Украину из Крыма и о осенних военных учениях ВС РФ «Кавказ 2020».
Как передает «Украинская правда», по словам руководителя оборонного ведомства, украинская сторона не зафиксировала подготовку к активным боевым действиям возле админграницы Херсонской области и аннексированного полуострова.
«В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок», — заявил Таран.
В то же время ВСУ, помня о непредсказуемости действий России, готовы оказать отпор как на адмигранице с Крымом, так и в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о возможности вторжения в Украину во время сентябрьских военных учений «Кавказ 2020» говорил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Такую вероятность не исключал и бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.86
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!