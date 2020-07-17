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Украина

Министр оброны Таран рассказал, готовится ли Россия напасть на Украину из Крыма

11:22 17 июля 2020
Военная техника России

В Верховной Раде во время часа вопросов к правительству выступил министр обороны Андрей Таран, которого вызвали в парламент в связи массовыми публикациями в массмедиа относительно возможного вторжения России в Украину из Крыма и о осенних военных учениях ВС РФ «Кавказ 2020».

Как передает «Украинская правда», по словам руководителя оборонного ведомства, украинская сторона не зафиксировала подготовку к активным боевым действиям возле админграницы Херсонской области и аннексированного полуострова.

«В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок», — заявил Таран.

В то же время ВСУ, помня о непредсказуемости действий России, готовы оказать отпор как на адмигранице с Крымом, так и в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о возможности вторжения в Украину во время сентябрьских военных учений «Кавказ 2020» говорил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Такую вероятность не исключал и бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

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