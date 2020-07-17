Непобедимый боксер погиб в ДТП (фото)

Непобедимый американский боксер Трэвелл Мэзион, выступавший в первом среднем весе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего неподалеку от города Остин (штат Техас). Ранее в результате жуткой аварии погиб бывший боксер аргентинец Леонардо Хавьер Гонсалес.

Как сообщает сайт ESPN, машина спортсмена выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В результате боксер погиб на месте, как и водитель машины, в которую он врезался.

«Мы глубоко опечалены трагической смертью Трэвелла Мэзиона. Мэзион был добрым, харизматичным молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую он заходил, и на ринге вызывал волнение у поклонников», — цитирует издание заявление компании Golden Boy Promotions, представлявшей интересы Трэвелла (на фото в заголовке боксер с главой компании легендарным боксером Оскаром Де Ла Хойей).

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Мэзион, начиная с 2013 года, провел 17 поединков, все выиграл, 13 из них — нокаутом. Последний раз американец выходил в ринг 11 января 2020-го, нокаутировав уже в первом раунде мексиканца Фернандо Кастаньеду.

Мэзион провел 17 боев в профессиональной карьере, 13 из которых завершились нокаутами для его соперников

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