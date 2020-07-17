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Украина

«То, что сейчас происходит, это даже не вина Зеленского»: Гонтарева сделала неожиданное заявление

15:37 17 июля 2020
Валерия Гонтарева

При президенте Петре Порошенко в стране не провели важнейшие реформы. Об этом бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сказала в интервью «ФАКТАМ».

«Непрофессионализм разрушит страну. То, что сейчас происходит, это даже не вина Зеленского. Реформы судебной системы, правоохранительных органов, СБУ, прокуратуры не были сделаны и в предыдущие пять лет. Понимаете, если у вас нет судебной системы, то реформы, которые можно сделать в Минфине, в „Нафтогазе“, в Нацбанке — везде, не имеют смысла», — заявила Гонтарева.

Она утверждает, что с 2015 года во всех публичных выступлениях напоминала об отсутствии ответственности для владельцев банков-должников: Бахматюка, Живаго, Климова, Фирташа, Лагуна, но «ничего не происходило и не происходит».

«Вот где нужны реформы. Все ожидали, что Зеленский этим займется. А он вместо этого назначает своих друзей на ключевые должности. Помните, как он обещал, что не будет „никаких кумовьев“. В итоге трудоустроена почти вся студия „Квартала 95“ и все его школьные друзья. Недавно исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала сестра соседки Зеленского по Кривому Рогу. Это уже даже не кумовство», — отметила Гонтарева.

Ранее западный эксперт рассказал, чем грозит утрата независимости Нацбанком.

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