Весь мир видит, что мы идем в неправильном направлении, — Валерия Гонтарева

В первой части интервью бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала о реакции международных финансовых организаций на отставку Смолия, о том, в каком состоянии сейчас НБУ, и еще о многом другом. Во второй части речь пойдет о курсе гривни, обвинениях руководства НБУ в построении «пирамид ОВГЗ», сотрудничестве с МВФ и кадровой политике президента Зеленского.

«У нас с 2015 года свободное курсообразование, низкая инфляция, стабильная ситуация, все под контролем. А нашему президенту нужен курс 30»

— Валерия Алексеевна, недавно инвестиционный банкир и аналитик Сергей Фурса написал, что «между сотрудничеством с западными партнерами, союзниками Украины в войне с Россией, поддерживавшими нашу экономику последние пять лет, и дружбой с Коломойским, который очень дорого стоил всем украинским налогоплательщикам, президент выбирает Коломойского». Вывод Фурсы таков: «Таким образом, Зеленский подписывает смертный приговор украинской экономике ручкой, которую ему подает Коломойский».

— В начале октября прошлого года в интервью программе Савика Шустера я, сидя в инвалидном кресле (26 августа 2019 года Гонтареву на пешеходном переходе сбила машина. — Авт.), впервые сказала: «Если президент Зеленский не избавится от прихвостней Коломойского, а это нардепы Дубинский, Бужанский и их соратники из правящей партии „Слуга народа“, будет плохо». Именно они отправили в отставку реформаторский Кабмин и генерального прокурора Рябошапку, начавшего реальную реформу. Заметьте, и состав правительства, и кандидатуру Рябошапки в свое время предложил Раде Зеленский.

— Вы считаете Кабмин Гончарука реформаторским?

— Я в том правительстве знала двух очень хороших министров — министра финансов Оксану Маркарову и министра экономики Тимофея Милованова. Экономический блок Кабмина был сильный. Считаю, что Маркарову можно было назначать премьер-министром. Она профессионал высокого класса и реальный реформатор.

Но они же избавились от того Кабмина. Потом началась 26-дневная клоунада с министром финансов Уманским (пробыл в должности министра финансов с 4 по 30 марта этого года). А теперь новый министр экономики Петрашко говорит просто несусветные глупости. Он руководил компанией, которая должна международным инвесторам три миллиарда долларов и уже семь лет не отдает им ни копейки. То есть еще тот персонаж, которому инвесторы доверят новые инвестиции в Украину. Это бахматюковское кодло (Бахматюк — украинский миллионер, основатель агрохолдинга UkrLandFarming и владелец VAB банка. - Авт.), другого слова не подберу. Больше 30 миллиардов гривен компании Бахматюка должны государству Украина: Фонду гарантирования вкладов, 10 миллиардов — Национальному банку, плюс еще кредиты государственным банкам. То есть получается, что на баснословные деньги зарубежных инвесторов и нашего государства построен частный бизнес Бахматюка, который давно является банкротом и уже больше пяти лет не обслуживает свои кредиты и не платит по долгам. При этом Бахматюк и его окружение занимаются шантажом того же Зеленского: «Завтра мы уволим тысячи людей с моих предприятий». Думаю, государству и международным кредиторам надо взять на себя смелость и в конце концов забрать эти компании, нанять профессиональных управляющих и т. д. , как во всем мире поступают с банкротами. В Украине уже был положительный опыт, когда кредиторы поступили так с обанкротившимся агрохолдингом «Мрия». Но власть боится этого и начинает подыгрывать этим горе-бизнесменам.

Вот вы задали вопрос: Зеленский за международное сообщество или за Коломойского? Если в парламентском монобольшинстве есть люди, которые «сносят» правительство и дискредитируют независимый Национальный банк, то первое, что президент должен сделать, — избавиться от них. Они не должны находиться в правящей партии. Это первый и очень простой шаг — показать всему миру, что он как минимум не с ними.

— Любого украинца сейчас волнует, что будет с курсом гривни. Ваш прогноз?

— Об этом спросите у президента. Что Гонтарева, которая работает в Лондонской школе экономики, может сделать с курсом гривни? У нас с 2015 года свободное курсообразование, низкая инфляция, стабильная ситуация, все под контролем. А нашему президенту нужен курс 30.

«Людей Коломойского как минимум не должно быть в правящей партии. Пусть президент сделает свой выбор»

— Члены парламентского комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике не раз обвиняли НБУ в том, что он якобы создал «пирамиду ОВГЗ» — облигаций внутреннего государственного займа, искусственно ревальвировал гривню и медленно снижал учетную ставку.

— Ну, это смешно. Давайте разберемся, что забыл указать в декларации Зеленский (7 июля Офис президента сообщил, что глава государства лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что он нарушил законодательство, не сообщив о существенных изменениях в имущественном состоянии: в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения ОВГЗ на общую сумму 5,1 миллиона гривен и расходовала 5,2 миллиона гривен на приобретение ОВГЗ. — Авт.). Я поздравляю президента Зеленского, потому что ОВГЗ — это государственный заем, так что он помог бюджету нашей страны.

Облигации внутреннего займа выпускают все страны мира — США, Великобритании, Германии и т. д. Есть еще евробонды — это облигации внешнего займа. Для чего государство заимствует деньги? Чтобы покрыть дефицит госбюджета. ОВГЗ и евробонды Украины идут на погашение долгов правительства и закрытия дефицита бюджета — все это в рамках Бюджетного кодекса, за который голосует Верховная Рада. За что тогда голосуют эти же депутаты, а потом выходят и рассказывают полную ерунду? Поэтому как это можно комментировать?

Ставки по ОВГЗ у нас сейчас находятся на уровне 7−10 процентов. В то время, когда ставка рефинансирования Нацбанка была высокой, они были на уровне 15−16 процентов. Показатели идут вниз. Какая «пирамида ОВГЗ»?

Деньги необходимы Минфину для покрытия дефицита бюджета. Слава Богу, есть МВФ и другие международные организации, которые помогают нам во время пандемии коронавируса. Сейчас они дают деньги не в резервы Нацбанка, а напрямую на покрытие дефицита бюджета. Внешние заимствования идут прямо от международных организаций в бюджет — следовательно, надо будет меньше внутренних заимствований.

«В Украине свернули все реформы»

— Но нам постоянно в уши вкладывают, какой плохой МВФ.

— Вы же знаете, кто это делает. Тот, кто хочет дефолта. Но почему украинцы должны опять попадать в зависимость от одного олигарха? Я вам говорю, с чего надо начать: людей Коломойского как минимум не должно быть в правящей партии. Пусть сам президент сделает свой выбор.

Когда сожгли мой дом, я сказала, что это угроза всем реформаторам, включая Зеленского. Если он будет реформатором, против него развернут такую же кампанию. Вполне может дойти и до физических угроз.

Не знаю, может, он испугался. Все-таки мы все ждали, чтобы он продолжил наши реформы. И он обещал это всему миру. Теперь весь мир видит (почитайте международную прессу), что у нас свернули реформы и Украина идет в неправильном направлении.

Если разрушить независимость Нацбанка, простите, нас ждет сценарий сначала Аргентины, а потом Венесуэлы.

— Еще цитата Фурсы: «Украина остается один на один с рекордным дефицитом бюджета, долгами и необходимостью взять где-то деньги. Без программы МВФ взять можно будет только в России. Как и хотел когда-то Коломойский. Но есть надежда, что в Офисе президента понимают, что когда ты берешь деньги в России, то ты туда очень быстро и направляешься».

— История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Когда Украина не подписала соглашение с ЕС в 2013-м, люди вышли на Майдан. Произошла трагедия. Вспомните последние действия Януковича. Путин пообещал ему дать в кредит 15 миллиардов долларов в форме покупки украинских еврооблигаций. Через два месяца Янукович сбежал. К тому времени Россия успела купить первый транш украинских облигаций на три миллиарда. Причем выпуск был совершенно нерыночный.

А сейчас все может повториться, но уже в виде фарса. И это очень опасно.

Меня нет в Нацбанке уже больше трех лет, уже больше года президентом является Зеленский, а Нацбанк стоит. Сейчас его пошатнули, пытаются и дальше шатать, но все-таки давайте верить и надеяться, что президент поймет, в чем дело.

Проблема главы государства совсем не в том, что он не понимает макроэкономику (не понимаешь — и не надо, в конце концов, ты должен быть «честью и совестью нашей эпохи», а рядом обязаны находиться профессионалы). Но когда тебе повезло — достался профессиональный независимый Национальный банк, ты должен радоваться, а не разрушать эту структуру.

«Непрофессионализм разрушит страну»

— Как будет развиваться история с «ПриватБанком»?

— Вы посмотрите, что они делают. Они атакуют не только Нацбанк, но и «ПриватБанк». «Антиколомойский» закон, который был предварительным условием последнего транша МВФ, уже оспорили в Конституционном суде. Они постоянно подают в суды на членов наблюдательного совета «ПриватБанка», они уменьшили им зарплату, чтобы те захотели уволиться сами. Через продажные суды они привлекают к ответственности менеджмент нового «ПриватБанка». Для чего они все это делают? Чтобы вернуться в «ПриватБанк». Но он им не нужен. Если произойдет реституция, они получат банк, который тут же закроют из-за огромной дыры в балансе (государство внесло 155 миллиардов гривен капитала в «ПриватБанк» при его национализации). Им просто надо войти туда и за государственный счет отозвать все иски из международных судов. Это четкая цель Коломойского и Боголюбова. Зачем им Зеленский в этом подыгрывает? Спросите у президента.

— Вы сейчас помогаете проводить реформы другим странам. Что советуете тем, у кого похожие проблемы?

— Моя книга — это четкое практическое пособие для других развивающихся стран, как реформировать банковскую систему. Почему я написала ее? Первой страной, которую консультировала после увольнения в 2018 году, стал Тунис. Там я увидела, что наши украинские вызовы и проблемы не уникальны, они практически на 90% одинаковы во всех развивающихся странах. После этого я работала с другими государствами и многократно повторяла одни и те же постулаты. Поэтому и возникла идея написать книгу.

Еще находясь в Украине я постоянно повторяла, что не надо изобретать специальный украинский велосипед. Надо изучать лучшие международные практики и брать техническую помощь международного сообщества. Ведь МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития не только дают деньги на реформы, но и содействуют с проектами технической помощи.

Один из полученных мной уроков: миру надо еще научиться защищать эти реформы. Поэтому рекомендую жестко прописать специальные механизмы, чтобы не повторилась ситуация, как в Украине, когда все наши реформы подрывают.

«Если нет судебной системы, то реформы, которые можно сделать в Минфине, в „Нафтогазе“, в Нацбанке — везде, не имеют смысла»

— Всегда задаю собеседникам один и тот же вопрос: верите ли вы, что Украина выстоит в этом лихолетье?

— Ну, я же не политик. Реформа банковской системы удалась, потому что мы были реальными технократами, которые профессионально умели что-то в жизни делать, а не только произносить красивые слоганы. В карантин мы вошли со стабильным валютным курсом, даже депозитные ставки стали понижаться, и инфляция у нас низкая.

Непрофессионализм разрушит страну. То, что сейчас происходит, это даже не вина Зеленского. Реформы судебной системы, правоохранительных органов, СБУ, прокуратуры не были сделаны и в предыдущие пять лет. Понимаете, если у вас нет судебной системы, то реформы, которые можно сделать в Минфине, в «Нафтогазе», в Нацбанке — везде, не имеют смысла. Я с 2015 года, во всех своих публичных выступления и на Совете реформ, и с парламентской трибуны напоминала, что никто из владельцев банков-должников, которые мы закрыли, включая Бахматюка, Живаго, Климова, Фирташа, Лагуна, не понес ответственности. Меня 11 месяцев не увольняли. Но даже когда в марте 2018 года я выступала в Верховной Раде с прощальной речью, я опять повторила эти же фамилии, но ничего не происходило и не происходит.

Вот где нужны реформы. Все ожидали, что Зеленский этим займется. А он вместо этого назначает своих друзей на ключевые должности. Помните, как он обещал, что не будет «никаких кумовьев». В итоге трудоустроена почти вся студия «Квартала 95» и все его школьные друзья. Недавно исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала сестра соседки Зеленского по Кривому Рогу. Это уже даже не кумовство.

Но Зеленский же симпатичный молодой парень. Может, он проснется? Может, поймет? Иначе страна будет продолжать сваливаться, к сожалению, в полный хаос. А мне этого очень не хочется. Все-таки хочется верить, что мы не зря делали наши реформы.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение главой Национального банка руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, чью кандидатуру ранее одобрил профильный парламентский комитет. «За» Шевченко отдали свои голоса 332 народных депутата.

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