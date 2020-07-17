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Происшествия

Мэра райцентра на Львовщине наказали из-за коронавируса

17:08 17 июля 2020
В Самборском горсовете

В Львовской области полиция составила протокол на городского голову Самбора Юрия Гамара за нарушение карантинных ограничений. Ранее Львовщина решила ослабить карантин.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области, мониторинг социальных сетей показал, что во вторник, 14 июля, в Самборе прошло мероприятие с нарушением карантинных требований.

Присутствующие собрались в закрытом помещении без масок и не соблюдали социальной дистанции и других карантинных ограничений.

На организаторов мероприятия — руководителя отдела образования Самборского городского совета и председателя горсовета правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает штраф за несоблюдение карантина.

Ранее сообщалось, что в Днепре народных депутатов от «Слуги народа» уличили в нарушении карантинных ограничений.

Фото: Самборский горсовет / Facebook

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