Украина

"Слуг народа" уличили в нарушении правил карантина в Днепре (фото, видео)

Депутаты от «Слуги народа» продолжают игнорировать нормы карантинных ограничений, установленных нынешней властью. Так 22 июня в Днепре элитном ресторане «Репортеръ» заметили лидера партии Александра Корниенко, главу фракции «СН» Давида Арахамию, нардепов от Днепропетровщины Александра Трухина, Кирилла Нестеренко, Максима Бужанского и Дениса Германа.

Вместе с ними обедали глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник и губернатор Александр Бондаренко, сообщает 49 000.

Большая компания собралась за одним столом, хотя согласно ограничениям, за столом может находиться не более четырех человек.

«Репортеръ», принадлежит днепровскому бизнесмену, другу олигарха Коломойского, Дмитрию Погребову.

Напомним, это не единственный случай, когда команда Зеленского нарушает установленные правила. В начале карантина нардепу Николаю Тищенко, который принимал своих коллег, когда все заведения были закрыты, все сошло с рук.

Во время визита в Хмельницкий карантин нарушил и сам президент Зеленский, когда дегустировал кофе в местной кофейне. При этом всех, кто пил кофе, суд оштрафовал, кроме президента, сославшись на его неприкосновенность. Зеленский пообещал штраф заплатить.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter