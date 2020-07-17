СБУ задержала организатора сепаратистского «референдума» в Луганске в 2014 году

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Северодонецке одного из ключевых организаторов прошедшего в 2014 году антиконституционного «референдума» по созданию так называемой «ЛНР». Ранее другая организатор незаконного «референдума» умерла в очереди за украинской пенсией.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный злоумышленник — бывший украинский чиновник, который долго работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 года он вступил в ряды пророссийских террористов и получил должность так называемого «председателя координационного народного совета Луганской области».

Он участвовал в проведении в регионе антиконституционного «референдума» 2014 года о создании «ЛНР». Но вскоре злоумышленника вытеснили новые «фавориты» боевиков. Осознав отсутствие перспектив проживания на оккупированной территории, сторонник «русского мира» решил легализоваться на подконтрольной правительству территории Украины. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Северодонецке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в сети показали фото умирающего под оккупацией Луганска.

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