Одесский полицейский, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, может выйти под залог

В пятницу, 17 июля, Заводской райсуд Николаева избрал меру пресечения бывшему инспектору ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции Одессы, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании в Киеве серийного насильника.

Заседание проходило в другом городе (еще и потому, что расследованием занималось ГБР, территориальное управление которого располагается в Николаеве) в закрытом режиме, избранном по ходатайству адвоката подозреваемого.

Следствием установлено, что несовершеннолетняя познакомилась с подозреваемым в конце января. Тогда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного домашнего конфликта между ними. Как отмечается, 11 февраля злоумышленник, который втерся в доверие к девушке, заставил ее поехать к нему домой, где изнасиловал, а потом отвез на остановку общественного транспорта.

Прокурор (процессуальное руководство расследованием осуществляла прокуратура Одесской области) настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подсудимый в ходе заседания заявил, что никого не насиловал и от дальнейших комментариев отказался. В итоге суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично — обвиняемому избрали меру пресечения в виде двухмесячного пребывания в СИЗО. При этом у него имеется возможность выйти под залог в размере 330 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании 15-летней падчерицы. Тем временем в Николаеве насильник 12-летней девочки получил 11 лет тюрьмы.



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