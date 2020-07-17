- 22:12 В Киеве 20 июля отключат горячую воду на 19 улицах: ограничения продлятся две недели
- 21:55 Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности
- 21:50 Настоящий Пинкертон: обворованный одессит вычислил, где находятся его вещи, и задержал злоумышленниц
- 21:47 Звонок российских пранкеров Дуде: выяснились интересные подробности
- 21:14 Одесский полицейский, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, может выйти под залог
- 21:03 Гран-при Венгрии: где смотреть онлайн-трансляцию третьего этапа Формулы-1
- 20:32 Принимали заказные решения: в САП рассказали, в чем подозревают главу Окружного админсуда Киева Вовка
- 20:29 В честь павшего защитника Украины выпущена почтовая марка — первая в проекте «Герои не умирают»
- 19:53 СБУ задержала организатора сепаратистского «референдума» в Луганске в 2014 году
- 19:50 Две-три бутылки вина в день были для Эмбер Херд нормой: новые скандальные подробности семейной жизни Джонни Деппа
- 19:36 Миллиард за «Днепр»: почему продажа отеля важна для Украины?
- 19:25 В Кропивницком работники кафе заразили сальмонеллезом гостей на свадьбе
В Киеве 20 июля отключат горячую воду на 19 улицах: ограничения продлятся две недели
Все потребители, подключенные к системе теплообеспечения «Еврореконструкция», с 20 июля по 3 августа останутся без горячей воды, о чем сообщается на сайте Днепровской райадминистрации. Воду отключат в пределах 19 улиц: Алматинской, Калачевской, Литинской, Машинистовской, Марганецкой, Никольско-Слободской, Раисы Окипной, Рогозовской, Панельной, Пражской, Попудренко, Сивашской, Сосюры, Сергиенко, Челябинской, Флоренции, Шлихтера, Сеноманского переулка, проспекта Гагарина.
В указанный период проводятся гидравлические испытания, которые помогают проверить теплосети на прочность и во время старта отопительного сезона избежать повышенной аварийности и возникновения бьющих из-под асфальта гейзеров.
О возможном появлении воды на поверхности земли и возникновении провалов необходимо сообщить по телефонам (044) 277−68−07, (044) 287−84−05, 1557 (со стационарного), (067)654−70−72 (с мобильного).
Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы юриста, в каких случаях коммунальщики могут отключить должнику воду или отопление.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Настоящий Пинкертон: обворованный одессит вычислил, где находятся его вещи, и задержал злоумышленниц
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.