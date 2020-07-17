В Киеве 20 июля отключат горячую воду на 19 улицах: ограничения продлятся две недели

Все потребители, подключенные к системе теплообеспечения «Еврореконструкция», с 20 июля по 3 августа останутся без горячей воды, о чем сообщается на сайте Днепровской райадминистрации. Воду отключат в пределах 19 улиц: Алматинской, Калачевской, Литинской, Машинистовской, Марганецкой, Никольско-Слободской, Раисы Окипной, Рогозовской, Панельной, Пражской, Попудренко, Сивашской, Сосюры, Сергиенко, Челябинской, Флоренции, Шлихтера, Сеноманского переулка, проспекта Гагарина.

В указанный период проводятся гидравлические испытания, которые помогают проверить теплосети на прочность и во время старта отопительного сезона избежать повышенной аварийности и возникновения бьющих из-под асфальта гейзеров.

О возможном появлении воды на поверхности земли и возникновении провалов необходимо сообщить по телефонам (044) 277−68−07, (044) 287−84−05, 1557 (со стационарного), (067)654−70−72 (с мобильного).

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы юриста, в каких случаях коммунальщики могут отключить должнику воду или отопление.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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