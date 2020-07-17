В выходные в центре Киева начали проводить бесплатные пешеходные экскурсии

На столичном Крещатике 18 и 19 июля, в субботу и воскресенье, стартуют бесплатные пешеходные экскурсии «Kyiv City Travel». По словам Марины Хонды, заместителя мэра города, в познавательных прогулках по центру Киева могут принять участие как киевляне, так и иностранцы. А гиды будут освещать интересные исторические события из жизни нашего города на украинском и английском языках: с 10:00 до 12:00 по субботам — на украинском языке; каждое воскресенье — на английском.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине разработали дорожную карту развития туризма.

Участники пешеходных прогулок узнают немало фактов об украинской столице, полюбуются панорамными видами города. Кроме того, экскурсии проводятся на свежем воздухе и с соблюдением всех санитарных норм.

Инициировало акцию столичное управление туризма и промоций, и «Киевский городской туристическо-информационный центр». Экскурсии проводятся по группам, в которых должно быть не более 10 человек. Поэтому существует предварительная запись. Ее форма доступна каждый четверг на странице управления туризма и промоций в Facebook. Для подтверждения — с каждым записавшимся свяжутся по телефону.

Обязательным условием является наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции на экскурсии.

Место встречи участников прогулок: буквы KYIV возле здания Киевской горгосадмнистрации, улица Крещатик, 36.

Экскурсии проходят по маршруту: Крещатик, Европейская площадь Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк «Владимирская горка», Аллея художников, Пейзажная аллея, Андреевский спуск.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какую реконструкцию провели в киевском зоопарке за период карантина и что еще планируют изменить.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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