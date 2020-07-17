Румыния продлила запрет на въезд граждан Украины

В Румынии на 30 дней продлили действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В результате запрет на въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе украинцев, будет действовать до 15 августа.

Как сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в Румынии. Въезд в Румынии во время режима ЧС разрешается для:

членов семьи граждан Румынии;

членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;

лиц, имеющих долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;

лиц, въезжающих в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;

дипломатического или консульского персонала, персонала международных организаций, военного персонала либо персонала, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лиц в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;

пассажиров, путешествующих по императивным мотивам;

лиц, нуждающихся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

путешествующих с целью обучения;

высококвалифицированных работников, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;

трансграничных работников, сезонных сельскохозяйственных работников, персонала морского и речного транспорта;

членов международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Ранее сообщалось, что Болгария с 16 июля разрешила въезд гражданам Украины.

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