- 23:25 Подозреваемые в убийстве Шеремета опровергли свою связь с СБУ
- 23:04 Пожар в «Токио Стар»: совладельца отеля, имеющего иностранное гражданство, взяли под стражу
- 23:03 Румыния продлила запрет на въезд граждан Украины
- 22:45 Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности
- 22:43 В выходные в центре Киева начали проводить бесплатные пешеходные экскурсии
- 22:26 Заставят идти на поклон к партиям: экс-замглавы ЦИК указал на негативные моменты будущих местных выборов
- 22:12 В Киеве 20 июля отключат горячую воду на 19 улицах: ограничения продлятся две недели
- 21:50 Настоящий Пинкертон: обворованный одессит вычислил, где находятся его вещи, и задержал злоумышленниц
- 21:47 Звонок российских пранкеров Дуде: выяснились интересные подробности
- 21:14 Одесский полицейский, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, может выйти под залог
- 21:03 Гран-при Венгрии: где смотреть онлайн-трансляцию третьего этапа Формулы-1
- 20:32 Принимали заказные решения: в САП рассказали, в чем подозревают главу Окружного админсуда Киева Вовка
Румыния продлила запрет на въезд граждан Украины
В Румынии на 30 дней продлили действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В результате запрет на въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе украинцев, будет действовать до 15 августа.
Как сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в Румынии. Въезд в Румынии во время режима ЧС разрешается для:
- членов семьи граждан Румынии;
- членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
- лиц, имеющих долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
- лиц, въезжающих в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;
- дипломатического или консульского персонала, персонала международных организаций, военного персонала либо персонала, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
- лиц в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
- пассажиров, путешествующих по императивным мотивам;
- лиц, нуждающихся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
- путешествующих с целью обучения;
- высококвалифицированных работников, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
- трансграничных работников, сезонных сельскохозяйственных работников, персонала морского и речного транспорта;
- членов международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.
Ранее сообщалось, что Болгария с 16 июля разрешила въезд гражданам Украины.53
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Настоящий Пинкертон: обворованный одессит вычислил, где находятся его вещи, и задержал злоумышленниц
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!