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Украина

Румыния продлила запрет на въезд граждан Украины

23:03 17 июля 2020
Румыния

В Румынии на 30 дней продлили действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В результате запрет на въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе украинцев, будет действовать до 15 августа.

Как сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в Румынии. Въезд в Румынии во время режима ЧС разрешается для:

  • членов семьи граждан Румынии;
  • членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
  • лиц, имеющих долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
  • лиц, въезжающих в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;
  • дипломатического или консульского персонала, персонала международных организаций, военного персонала либо персонала, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
  • лиц в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
  • пассажиров, путешествующих по императивным мотивам;
  • лиц, нуждающихся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
  • путешествующих с целью обучения;
  • высококвалифицированных работников, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
  • трансграничных работников, сезонных сельскохозяйственных работников, персонала морского и речного транспорта;
  • членов международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Ранее сообщалось, что Болгария с 16 июля разрешила въезд гражданам Украины.

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