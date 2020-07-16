27.14 / 27.37 30.69 / 31.16
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ЕС продлил запрет на въезд граждан Украины

20:24 16 июля 2020
флаги ЕС

Евросоюз не намерен пока полностью отменять ограничения на въезд в страны ЕС и Шенгенскую зону, введенные из-за пандемии коронавируса, для граждан третьих стран, в том числе и для Украины.

Совет Евросоюза обновил список третьих стран, по которым карантинные ограничения подлежат отмене, но нашу страну снова не внесли в так называемый «зеленый» список, сообщает УНИАН .

С 16 июля постепенно отменяются ограничения на внешних границах для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и также Китая (если в КНР на принципах взаимности в ответ отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС).

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

В то же время, после обновления из списка исключили Сербию и Черногорию. Отныне граждане этих стран вновь не смогут путешествовать в ЕС.

Для принятия решения в ЕС учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса. Все критерии рассматриваются вместе. По эпидситуации страны должны соответствовать следующим критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тысяч населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Список стран будет и в дальнейшем пересматриваться каждые две недели.

Напомним, показатели заболеваемости коронавирусом в Европе составляют 16,3 на 100 тысяч населения. Этот показатель в Украине 62 на 100 тысяч. На утро 16 июля в Украине уже подтверждены 56 455 случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28 931 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 848 новых случаев.

Как сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины создали интерактивную карту для людей, которые планируют поездку за рубеж в условиях пандемии и введения странами карантинных мер.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

задержание

Заместителя мэра Черкасс "заказал" депутат: убийство чиновника предотвращено (фото)

Верещук

Стало известно, кто пойдет на выборы мэра Киева от "Слуги народа"

черепа

Под полом церкви на Сумщине обнаружили страшную находку (фото)

флаги ЕС

ЕС продлил запрет на въезд граждан Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер