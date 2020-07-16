ЕС продлил запрет на въезд граждан Украины

Евросоюз не намерен пока полностью отменять ограничения на въезд в страны ЕС и Шенгенскую зону, введенные из-за пандемии коронавируса, для граждан третьих стран, в том числе и для Украины.

Совет Евросоюза обновил список третьих стран, по которым карантинные ограничения подлежат отмене, но нашу страну снова не внесли в так называемый «зеленый» список, сообщает УНИАН .

С 16 июля постепенно отменяются ограничения на внешних границах для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и также Китая (если в КНР на принципах взаимности в ответ отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС).

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

В то же время, после обновления из списка исключили Сербию и Черногорию. Отныне граждане этих стран вновь не смогут путешествовать в ЕС.

Для принятия решения в ЕС учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса. Все критерии рассматриваются вместе. По эпидситуации страны должны соответствовать следующим критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тысяч населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Список стран будет и в дальнейшем пересматриваться каждые две недели.

Напомним, показатели заболеваемости коронавирусом в Европе составляют 16,3 на 100 тысяч населения. Этот показатель в Украине 62 на 100 тысяч. На утро 16 июля в Украине уже подтверждены 56 455 случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28 931 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 848 новых случаев.

Как сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины создали интерактивную карту для людей, которые планируют поездку за рубеж в условиях пандемии и введения странами карантинных мер.

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