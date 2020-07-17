Пожар в «Токио Стар»: совладельца отеля, имеющего иностранное гражданство, взяли под стражу

В пятницу, 17 июля, Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения совладельцу и директору отеля «Токио Стар» Сергею Дурачу, которого, как накануне сообщали «ФАКТЫ», правоохранители задержали в международном аэропорту «Одесса».

Напомним, в ночь на 17 августа 2019 года в отеле произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще десятерых госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

Подозреваемого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что и привело к трагическим последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

В сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения заявила, что у Сергея Дурача есть болгарский паспорт, что помогло ему скрываться от правоохранителей. Мол, с ноября прошлого года подозреваемый находился в международном розыске и только сейчас задержан.

Адвокат обвиняемого утверждал, что подзащитный не скрывался. Более того, в качестве доказательства предоставил заявление о добровольной явке Дурача к следователю. О самом обвинении, дескать, он узнал из сообщений СМИ и сбежать не пытался. Просто в январе нынешнего года он выехал в Болгарию в связи с необходимостью прохождения курса лечения. Вернуться из-за рубежа раньше не мог из-за карантинных мероприятий и запретов, связанных с эпидемией коронавируса.

По словам адвоката, следователи и прокуроры были уведомлены об отбытии подзащитного в Болгарию и о том, что после возвращения он явится для дачи показаний. Юрист также заявил отвод прокурору, но суд это ходатайство не удовлетворил. Сторона обвинения продолжала утверждать, что у обвиняемого имеется иностранное гражданство.

В итоге суд решил взять Сергея Дурача под стражу сроком на 25 суток без определения размера залога (мера пресечения — 25 дней, поскольку 9 августа истекает срок досудебного расследования).

Напомним, ранее владелец отеля «Токио Стар» заявил о российском следе в случившейся трагедии.

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