- 23:25 Подозреваемые в убийстве Шеремета опровергли свою связь с СБУ
- 23:04 Пожар в «Токио Стар»: совладельца отеля, имеющего иностранное гражданство, взяли под стражу
- 23:03 Румыния продлила запрет на въезд граждан Украины
- 22:45 Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности
- 22:43 В выходные в центре Киева начали проводить бесплатные пешеходные экскурсии
- 22:26 Заставят идти на поклон к партиям: экс-замглавы ЦИК указал на негативные моменты будущих местных выборов
- 22:12 В Киеве 20 июля отключат горячую воду на 19 улицах: ограничения продлятся две недели
- 21:50 Настоящий Пинкертон: обворованный одессит вычислил, где находятся его вещи, и задержал злоумышленниц
- 21:47 Звонок российских пранкеров Дуде: выяснились интересные подробности
- 21:14 Одесский полицейский, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, может выйти под залог
- 21:03 Гран-при Венгрии: где смотреть онлайн-трансляцию третьего этапа Формулы-1
- 20:32 Принимали заказные решения: в САП рассказали, в чем подозревают главу Окружного админсуда Киева Вовка
Пожар в «Токио Стар»: совладельца отеля, имеющего иностранное гражданство, взяли под стражу
В пятницу, 17 июля, Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения совладельцу и директору отеля «Токио Стар» Сергею Дурачу, которого, как накануне сообщали «ФАКТЫ», правоохранители задержали в международном аэропорту «Одесса».
Напомним, в ночь на 17 августа 2019 года в отеле произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще десятерых госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.
Подозреваемого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что и привело к трагическим последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
В сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения заявила, что у Сергея Дурача есть болгарский паспорт, что помогло ему скрываться от правоохранителей. Мол, с ноября прошлого года подозреваемый находился в международном розыске и только сейчас задержан.
Адвокат обвиняемого утверждал, что подзащитный не скрывался. Более того, в качестве доказательства предоставил заявление о добровольной явке Дурача к следователю. О самом обвинении, дескать, он узнал из сообщений СМИ и сбежать не пытался. Просто в январе нынешнего года он выехал в Болгарию в связи с необходимостью прохождения курса лечения. Вернуться из-за рубежа раньше не мог из-за карантинных мероприятий и запретов, связанных с эпидемией коронавируса.
По словам адвоката, следователи и прокуроры были уведомлены об отбытии подзащитного в Болгарию и о том, что после возвращения он явится для дачи показаний. Юрист также заявил отвод прокурору, но суд это ходатайство не удовлетворил. Сторона обвинения продолжала утверждать, что у обвиняемого имеется иностранное гражданство.
В итоге суд решил взять Сергея Дурача под стражу сроком на 25 суток без определения размера залога (мера пресечения — 25 дней, поскольку 9 августа истекает срок досудебного расследования).
Напомним, ранее владелец отеля «Токио Стар» заявил о российском следе в случившейся трагедии.84
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Настоящий Пинкертон: обворованный одессит вычислил, где находятся его вещи, и задержал злоумышленниц
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!