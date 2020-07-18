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В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с украинцами на борту
В пользующемся недоброй славой из-за нападения пиратов Гвинейском заливе зафиксирован очередной неприятный инцидент: захвачен танкер Curacao Trader с 15 членами экипажа, среди которых граждане Украины и России.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на портал Dryad Global.
Отмечается, что судно шло под флагом Либерии. В момент нападения на борт танкера забрались восемь вооруженных пиратов.
Судно, способное перевозить как с, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.
ЧП случилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.
По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.
В текущем году только лишь в первом квартале там было зафиксировано порядка 45 процентов случаев мирового пиратства. Как правило, преступники захватывают заложников, чтобы потребовать за них выкуп.
Захват Curacao Trader довел общее число похищенных членов экипажей в Гвинейском заливе до 93.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае пираты в Африке похитили украинца ради выкупа.43
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