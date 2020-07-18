Патрульные помогли утятам перейти Одесскую трассу: видео умилило сеть

На днях на трассе Киев-Одесса, где так часто случаются аварии с печальным исходом, произошла светлая и приятная история, когда немало позабавила и умилила сеть: правоохранители помогли маме-утке и ее семейству перейти оживленную дорогу, остановив движение.

Видео «утиной истории» опубликовано на странице патрульной полиции Белой Церкви.

«Минутка доброты от белоцерковских патрульных. Вчерашний день. Жара. Автодорога Киев-Одесса. Представили?», — сказано в подписи к видео.

На ролике видно, как полицейские замечают на проезжей части стаю диких утят — те пытаются добраться домой, на противоположную сторону дороги, но из-за отбойников это им не удается.

Стражи порядка решаются на кардинальный шаг: они останавливают поток машин, позволяя утятам перейти дорогу.

«Хороших выходных всем и человечности», — пишут правоохранители.

Характерно, что данная «мимимишная» ситуация умилила как самих водителей («Пусть переходят» — слышно на видео), так и пользователей сети, горячо одобривших поступок полицейских:

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае, когда правоохранители пришли на помощь украинцам: во время сдачи ВНО девушка забыла дома документы, и полицейские оперативно «организовали» машину с мигалками для того, чтобы спасти ситуацию. И это им удалось.

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