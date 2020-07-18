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В Украине начали официально торговать землей для легальной добычи янтаря
В пятницу, 17 июля, в Ровенской области прошли первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами — проданы два участка по 10 га.
Уже при первых торгах удалось получить более 40 млн грн от легализации добычи янтаря. Об этом в своем Facebook сообщает председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
«Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше», — написал он.
Коваль отметил, что победители аукциона получили специальные разрешения на 5 лет, которые дают право проводить добычу янтаря.
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