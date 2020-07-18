В центре Харькова нашли завернутый в ковер труп мужчины: первые подробности и фото

В субботу, 18 июля, в Харькове обнаружили тело мужчины, которое было завернуто в ковер и полиэтиленовый пакет. Ранее в этом городе в Новобаварском канализационном коллекторе нашли тело молодой женщины.

Как сообщает пресс-служба ГУНПУ в Харьковской области в своем Facebook, в полицию поступило сообщение, что возле гаража по проспекту Маршала Рыбалко находится большой пакет, от которого исходит неприятный запах.

«Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовий пакет», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность и обстоятельства смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в Харькове расстреляли директора одного из местных кладбищ. У погибшего остались жена и двое детей. Киллер открыл огонь, когда мужчина направлялся к подъезду.

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