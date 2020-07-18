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Чемпион мира по футболу внезапно завершил карьеру в 29 лет (фото)
Бывший нападающий сборной Германии Андре Шюррле, отдавший «золотую» голевую передачу Марио Гетце в финале ЧМ-2014, внезапно объявил об уходе из большого футбола в 29 лет.
«Это решение зрело во мне на протяжении долгого времени. Я больше не нуждаюсь в аплодисментах. Провалы становились все глубже и глубже, а проблески появлялись все реже и реже.
Нужно всегда играть определенную роль, чтобы выжить в бизнесе, иначе потеряешь работу и не получишь новую. Значение имеет только игра", — заявил Андре Шюррле в комментарии Der Spiegel.
Отметим, что за годы карьеры немец с «Челси» стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги, с «Вольфсбургом» выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также добыл Кубок страны с дортмундской «Боруссией». Кроме того, Шюррле защищал цвета «Майнца», «Байера», «Фулхэма» и московского «Спартака», ставшего последним клубом в игровой карьере немца.
В футболке «Вольфсбурга» форвард завоевал Кубок Германии
В составе сборной Германии нападающий провел 57 матчей и забил 22 мяча, став чемпионом мира-2014, а также завоевав «бронзу» Евро-2012 и Евро-2016.
В декабре 2018 года в родном Людвигсхафене Шюррле женился на модели из Казахстана Анне Шариповой, с которой встречался около двух лет. В мае 2019-го у пары родилась дочь Кайя.
В 2018 году Андре Шюррле женился на модели из Казахстана Анне Шариповой
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автор победного мяча в финале ЧМ-2014 Марио Гетце стал отцом.
Фото Getty Images, Instagram
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