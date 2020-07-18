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В Киеве безденежный пассажир обстрелял водителя такси (видео)
В Киеве произошла очередная стрельба — пулю поймал таксист от своего пассажира. Инцидент произошел на улице Вышгородской, в районе «Паркового городка». Напомним, в 2019 году в столице произошел жестокий расстрел таксиста на Кольцевой дороге.
Как сообщает Киев Оперативный со слов потерпевшего, он привез пассажира по адресу, однако тот не заплатил полную сумму. Выйдя из авто, он заявил, что у него есть пара абрикосов и… швырнул их в водителя, после чего ударил по дверце ногой.
Когда же водитель вышел из авто, агрессивный пассажир достал оружие и произвел несколько выстрелов в «обидчика». Несмотря на ранение (одна пуля попала под лопатку), водитель смог отобрать оружие и удерживал стрелка до прибытия патрульных.
Ранее в сети появилось видео с места происшествия после прибытия туда полиции.
В настоящее время таксист госпитализирован.
Напомним, Украина уже вышла на первое место по уровню преступности в Европе.71
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