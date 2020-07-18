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Под Киевом "скорая" попала в ДТП: трое пострадавших (фото)
В Буче в субботу, 18 июля, в ДТП попал автомобиль «скорой помощи». Напомним, весной резонансное ДТП с участием спецавтомобиля произошло в Ивано-Франковске — там пострадали мать с ребенком.
Как сообщили в Патрульной полиции Киевской области, около 17:00 на Варшавской трассе автомобиль скорой Peugeot Boxer столкнулся с Volkswagen Tiguan.
По предварительной информации, пострадали 3 человека, всех их госпитализировали.
В связи с инцидентом правоохранители напомнили водителям о приоритетном праве «скорой помощи» на проезд. Так, в соответствии с п.п. 3.2 Правил дорожного движения, в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком или специальным сигналом водители других транспортных средств обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.
Напомним, ночью 17 июля BMW столкнулась с машиной «скорой помощи» в Ужгороде. Тогда спецавтомобиль также спешил на вызов.
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