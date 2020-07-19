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- 08:17 Месть за сына? В сети появились фото и видео смертельной стрельбы в Черновцах
Месть за сына? В сети появились фото и видео смертельной стрельбы в Черновцах
В Черновцах, где накануне произошло убийство человека у кафе, выдвинули версию о том, что инцидент может быть продолжением преступления, которое было совершено в городе летом 2019 года. Тогда в результате поножовщины в спальном районе Гравитон погиб мужчина.
В частности, источник molbuk.ua прямо указывает, что отец убитого якобы год вынашивал план мести и 18 июля 2020 года реализовал его.
В сети появилось видео инцидента.
Как сообщали «ФАКТЫ», 4 июля группа мужчин устроила перестрелку в центре столицы, ранив трех человек. Тем не менее участники конфликта реальной ответственности не понесли — их попросту решили депортировать из страны.1703
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