27.29 / 27.50 30.89 / 31.28
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Месть за сына? В сети появились фото и видео смертельной стрельбы в Черновцах

8:17 19 июля 2020
На месте убийства

В Черновцах, где накануне произошло убийство человека у кафе, выдвинули версию о том, что инцидент может быть продолжением преступления, которое было совершено в городе летом 2019 года. Тогда в результате поножовщины в спальном районе Гравитон погиб мужчина.

Убийство в Черновцах 3 августа 2019 года

В частности, источник molbuk.ua прямо указывает, что отец убитого якобы год вынашивал план мести и 18 июля 2020 года реализовал его.

Скрин видео с камеры видеонаблюдения

В сети появилось видео инцидента.

Как сообщали «ФАКТЫ», 4 июля группа мужчин устроила перестрелку в центре столицы, ранив трех человек. Тем не менее участники конфликта реальной ответственности не понесли — их попросту решили депортировать из страны.

1703

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рамзан Кадыров

"Что мешает позвонить Путину?": Кадыров требует от Зеленского извинений и окончания войны на Донбассе

Пассажир

В Днепре проучили мужчину, который избил женщину в маршрутке (фото)

На месте убийства

Месть за сына? В сети появились фото и видео смертельной стрельбы в Черновцах

Владимир Мунтян

«Мунтян сказал, что «Бог разрешил ему заняться со мной сексом». Он был под наркотиками и очень агрессивный»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер