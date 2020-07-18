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Происшествия

В Черновцах ссора возле кафе закончилась выстрелом в голову

21:56 18 июля 2020
Стрельба

В Черновцах в субботу, 18 июля, на улице застрелили мужчину. Инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе «Ozzy». Напомним, в Киеве пулю поймал таксист от своего пассажира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, стрелявший применил боевой пистолет, и смертельно ранил в голову другого участника конфликта.

Что вызвало подобную степень агрессии, неизвестно.

Преступник 1966 года рождения уже задержан, оружие у него изъяли.

Как сообщали «ФАКТЫ», 4 июля группа мужчин устроила перестрелку в центре столицы, ранив трех человек. Тем не менее участники конфликта реальной ответственности не понесли — их попросту решили депортировать из страны.

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