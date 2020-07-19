26 человек владеют половиной богатств планеты: в ООН осудили уровень неравенства в мире

В ООН констатировали, что 26 богатейших людей мира обладают совокупным состоянием, которое эквивалентно доходам половины населения Земли. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Напомним, ранее в ООН выступили с прогнозом о том, что из-за пандемии COVID-19 бедных в Украине станет больше на 9 миллионов.

По словам генсека, пандемия коронавируса еще больше усугубила проблемы экономического и социального дисбаланса на планете и «словно рентгеновский луч показала переломы в хрупком скелете общества».

Так, отметил он, были развенчаны мифы о том, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех, что мы живем в мире без расизма и о том, что все мы «находимся в одной лодке».

«Кризис выявил риски, которые мы игнорировали на протяжении десятилетий: неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран; пробелы в социальной защите; структурное неравенство; ухудшение состояния окружающей среды; климатический кризис. Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы», — цитирует генсека пресс-служба ООН.

Напомним, в пятницу, 17 июля, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило новую психологическую отметку и составило 14 миллионов 106 тысяч человек, причем теперь этот показатель продолжает стабильно расти на миллион человек каждые четыре дня.

Тем временем миллиардеры США за время пандемии стали богаче на 434 миллиарда долларов.

214

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter