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Украина

Из-за пандемии COVID-19 бедных в Украине станет больше на 9 миллионов: в ООН озвучили печальный прогноз

15:44 31 мая 2020
Ребенок
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Эпидемия COVID-19 приведет к тому, что бедность в Украине возрастет до 50%. При этом в бедности окажется почти 60% детей. Таким является один из двух прогнозов ЮНИСЕФ по Украине.

Так, ЮНИСЕФ составил два прогноза по Украине. По данным организации в Украине до объявления пандемии уровень бедности составлял 27,2%. Эксперты предполагают, что теперь, в лучшем случае, показатель бедности вырастет до 43,6%, а в худшем — до 50,8%. Об этом говорится в сообщении на сайте ЮНИСЕФ.

В организации прогнозируют, что в бедности окажется от 51,3% до 58,5% украинских детей, в то время как в докризисный период уровень бедности среди детей составлял 32,9%.

Согласно мягкому сценарию прогноза ЮНИСЕФ, количество украинцев, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей. По более угрожающему сценарию бедных станет больше на 9 млн, включая 1,8 млн детей. В наиболее худшем сценарии Украина по уровню бедности будет отброшена на 3 года.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в ООН заявили, что пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. В организации отметили, что в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия.

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