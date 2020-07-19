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В Токио покончил с собой 30-летний Харума Миура, звезда "Атаки титанов"
В пятницу, 18 июля, стало известно о смерти популярного японского актера и певца Харумы Миуры. Как сообщает Kyodo News, 30-летний артист, по всей видимости, покончил с собой. Причина пока не известна.
Миура начал свою карьеру в шоу-бизнесе еще ребенком. Он снялся в нескольких сериалах. Затем им заинтересовались киностудии. За пределами Японии наибольшей популярностью пользуется фантастическая дилогия «Атака титанов». Оба фильма вышли в прокат в 2015 году и собрали в общей сложности 46 млн долларов. Харума сыграл в них главную роль.
Он также был талантливым танцором, а недавно попробовал свои силы как певец и выпустил в 2019 году первый сингл. Песня называется Fight For Your Heart. Второй сингл выйдет теперь уже после смерти Миуры 26 августа под названием Night Driver.
Актера обнаружил повешенным его менеджер. Харума не явился на съемку и не отвечал на звонки. Менеджер приехал к Миуре домой. По сведениям Kyodo News, Харума оставил записку, но ее содержание пока не разглашается.
Актер не был женат, но встречался с известной танцовщицей и хореографом Кохару Сугаварой.
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