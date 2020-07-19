- 13:02 Стало известно о задержании подозреваемого в умышленном поджоге собора в Нанте
- 12:49 Количество зараженных COVID-19 в Киеве увеличилось на 87 человек
- 12:34 Ночной клуб в Киеве поймали на нарушении карантина: в сеть попало видео многолюдной вечеринки
- 12:14 Стаю дельфинов освободили из ловушки на пляже в Одессе: выяснились любопытные детали
- 12:04 Многократный чемпион Украины эффектно дебютировал в UFC, «вырубив» россиянина
- 12:02 Курорты Турции могут снова закрыть для украинцев: озвучен неутешительный прогноз
- 12:00 «Через год совместной жизни любимый ввел в интернете мою фамилию и… лишился дара речи»
- 11:51 «В отставку не пойду»: судья Вовк заявил, что ему не вручили подозрение
- 11:28 Россия внезапно перебросила военную авиацию к границе с Украиной: что происходит
- 11:04 Гулял ночью с другом: на пляже в Одессе трагически погиб подросток
- 11:00 “Лягушки хороши под белое вино”: львовяне открыли лягушечью ферму и ресторан
- 10:49 В курортном селе на Николаевщине зафиксировали вспышку COVID-19
Гулял ночью с другом: на пляже в Одессе трагически погиб подросток
В Одессе около трех часов ночи 19 июля на одном из пляжей города 12-летний мальчик, сорвавшись с обрыва упал на камни и от полученных телесных повреждений скончался на месте. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Одесской области.
«По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва», — сообщили в полиции.
Сейчас работники Шевченковского отделения полиции Одессы устанавливают обстоятельства трагедии. Событие квалифицировано по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Как писали «ФАКТЫ», 7 июня на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе утонул 20-летний парень, который вместе с друзьями прыгал с пирса. Еще один человек утонул на этом же пляже 8 июня. 6 июня на одесском пляже «Ланжерон» обнаружили тело 24-летнего молодого человека, который вместе со своим напарником решил поплавать возле дельфинария «Немо». Нырнули вместе, вынырнул — один…733
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...