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Происшествия

Гулял ночью с другом: на пляже в Одессе трагически погиб подросток

11:04 19 июля 2020
Пляж

В Одессе около трех часов ночи 19 июля на одном из пляжей города 12-летний мальчик, сорвавшись с обрыва упал на камни и от полученных телесных повреждений скончался на месте. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Одесской области.

«По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва», — сообщили в полиции.

Сейчас работники Шевченковского отделения полиции Одессы устанавливают обстоятельства трагедии. Событие квалифицировано по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июня на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе утонул 20-летний парень, который вместе с друзьями прыгал с пирса. Еще один человек утонул на этом же пляже 8 июня. 6 июня на одесском пляже «Ланжерон» обнаружили тело 24-летнего молодого человека, который вместе со своим напарником решил поплавать возле дельфинария «Немо». Нырнули вместе, вынырнул — один…

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