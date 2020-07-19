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«В отставку не пойду»: судья Вовк заявил, что ему не вручили подозрение
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что не получал никаких подозрений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого, правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту», — написал он.
Вовк высказал слова поддержки судьям Окружного админсуда Киева.
«Обыск в суде я расцениваю, как очередную попытку давления на ОАСК и меня лично. Но я в отставку не пойду. Это — политика. Если же говорить о праве, а не о политике, то нужно отметить, что очередные „подозрения“ оглашены по тем же фактам, что и год назад. Фактам, которым уже была дана определенная оценка. По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. По которым нарушены все мыслимые нормы КПК», — написал судья.
Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины объявлены подозрения.93
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