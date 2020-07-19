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Ночной клуб в Киеве поймали на нарушении карантина: в сеть попало видео многолюдной вечеринки

12:34 19 июля 2020
Ночной клуб в Киеве поймали на нарушении карантина: в сеть попало видео многолюдной вечеринки

Ресторанный комплекс Queen Kyiv снова нарушил карантин, устроив многолюдную вечеринку, которая продолжалась до утра. Напомним, в Одессе нашли легкий способ обойти запрет на работу ночных клубов после 23:00.

Как сообщают #Буквы, гости были без масок, а соблюдать социальную дистанцию было практически нереально.

Также в кадрах, выложенных в сеть гостями, видно, что масочный режим не соблюдался и персоналом заведения.

Напомним, 17 мая в ресторане Queen также прошла вечеринка, на которой присутствовало много гостей. На следующий день мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга обрушился с критикой на владельцев ресторана, назвав вечеринку «пиром во время чумы».

Фото queenkyiv.com/

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