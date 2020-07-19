Водителей предупредили о проблемах на дорогах в Киеве из-за визита президента Швейцарии

С понедельника, 20 июля, в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе. Это связано с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруга (Simonetta Sommaruga). С ней президент Украины Владимир Зеленский познакомился на форуме в Давосе в январе 2020 года.

Как сообщили в Управлении государственной охраны в Facebook, указанные ограничения продлятся до 23 июля включительно.

В Управлении государственной охраны также напомнили, что военнослужащие совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать при осуществлении охранных мер движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их.

Напомним, ранее одесситы назвали скромным кортеж президента Зеленского, который значительно поредел после визитов президента в Хмельницкую и Черниговскую области.

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