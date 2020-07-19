Во Львове воровки средь бела дня напали на женщину, помешавшую им совершить преступление

Во Львове группа женщин ромской национальности посреди белого дня напали на людной улице на прохожую, которая помешала им ограбить другую женщину. Инцидент произошел в субботу, 18 июля. Напомним, в Шевченковском районе столицы женщина украла в магазине товар и, убегая от администратора, потеряла свои документы.

О случившемся сама пострадавшая Iryna Komandor сообщила в социальной сети Facebook (впоследствии пост удалили по причине «национальной дискриминации»). Она также заявила в полицию и даже предоставила их фото, однако она сомневается, что ее обидчиков привлекут к ответственности.

По словам женщины, одна из воровок ударила ее по голове сумкой, в которой лежал камень. Пока полиция приехала на место происшествия, обидчицы успели скрыться.

«Они крайне обнаглели, они уверены в своей безнаказанности, поэтому нападают. А нам остается обороняться и защищаться», — возмущается львовянка.

Между тем, местные СМИ постоянно пишут о проделках ромов Закарпатья во Львове. Они толпами клянчат деньги и воруют, практически в открытую нападая на свои жертвы прямо на центральных улицах Львова. Изредка их задерживает полиция, однако, как уверяют местные издания, вскоре отпускает.

Напомним, в мае цыганки нагло обобрали пенсионерку на Херсонщине, предложив ей «снять порчу». А после этого стало известно о диагностировании коронавируса в таборе ромов под Одессой.

382

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter