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В «Слуге народа» признались, как собирают голоса для принятия законопроектов
Народные депутаты от партии «Слуга Народа» регулярно проводят «сигнальное голосование» во внутрипартийных чатах. Об этом рассказала народный депутат от монобольшинства, глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Напомним, ранее она попала в громкий скандал после неосторожных слов о детях из малообеспеченных семей.
В интервью hromadske она объяснила — во время переписки отслеживается, кто и как поддерживает законопроект. Если внутри фракции не набирается необходимое количество голосов за стратегический проект закона, тогда работает правило «70:30».
«Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать все вместе. Если мы не набираем внутри фракции сторонников того или иного закона, если они не имеют стратегического характера, то нужно, чтобы и другие фракции (голосовали, — Авт.)», — объяснила Третьякова.
При этом она подчеркнула, что в вопросах социальной политики «не должно быть оппонентов», поэтому для фракции монобольшинства важно, чтобы оппозиция также голосовала за законопроекты социальной направленности.
Напомним, в начале года Третьякова оправдала получение двух пенсий жителями неподконтрольной Украине части Донбасса, назвав российские выплаты неким видом санкций к России.69
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