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Политика

«Это проплаченная кампания»: Третьякова попыталась оправдаться за скандальные слова о «детях низкого качества»

12:14 30 июня 2020
Галина Третьякова

«Слуга народа» Галина Третьякова, возглавляющая парламентский Комитет по вопросам социальной политики, попыталась оправдаться за свои слова о «некачественных детях», назвав шквал критики в ее адрес «системной и проплаченной кампанией».

«У меня есть враги… Они хотят, чтобы система оставалось такой же, как все 30 лет независимости… Грязная кампания свидетельствует об одном — наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей… Вот почему они испугались и вызвали этот скандал», — цитирует выступление Третьяковой в парламенте издание «LB.ua».

Также Галина Третьякова связывает, как она утверждает, эту кампанию и с ее вхождением в Трехстороннюю контактную группу на переговорах в Минске: «Они против того, чтобы в Минске звучала четкая и не двузначная проукраинская позиция… Информационная кампания, которую развернули против меня, является аморальной и абсурдной. Термин — „качество детей“ — не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами… Термин не мой, а использовался Гери Беккером — нобелевским лауреатом».

Отметив, что все дети прекрасны и являются божьим даром, она добавила, что речь идет не о бедности, а о том, что «социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Галина Третьякова заявляла об организованном в отношении нее буллинге и говорила, что не собирается уходить в отставку под давлением извне.

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«Это проплаченная кампания»: Третьякова попыталась оправдаться за скандальные слова о «детях низкого качества»

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