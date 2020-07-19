27.31 / 27.48 30.91 / 31.25
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Джастин Тимберлейк стал отцом во второй раз

16:44 19 июля 2020
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Американский певец Джастин Тимберлейк, которому не так давно пришлось извиняться за слухи о супружеской измене, на днях снова стал отцом.

Его 38-летняя супруга Джессика Бил в начале этой недели родила мальчика, передает Daily Mail.

Сообщается, что после того, как на свет появился новорожденный малыш, супружеская пара находится в Биг-Скае, штат Монтана.

Звездные родители держали свое счастье в строгом секрете. И мировая пандемия помогла им в этом.

У пары уже есть пятилетний сын по имени Сайлас.

Напомним, в прошлом году Джастин Тимберлейк принял участие в престижном турнире по гольфу Pro Am в Шотландии, который проходит в рамках Европейского тура Alfred Dunhill Links Championship. Во время тренировки накануне старта состязаний ему доверили выполнить удар деревянной клюшкой, которой играли два века назад.

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мост

Перекрыли Керченский пролив: Россия массово перебрасывает войска в Крым

Ян Марсалек

В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира, который тесно связан с ФСБ

Надежда Андрухив

«Через год совместной жизни любимый ввел в интернете мою фамилию и… лишился дара речи»

подтопление

Западная Украина оказалась под угрозой нового наводнения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер