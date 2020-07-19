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Джастин Тимберлейк стал отцом во второй раз
Американский певец Джастин Тимберлейк, которому не так давно пришлось извиняться за слухи о супружеской измене, на днях снова стал отцом.
Его 38-летняя супруга Джессика Бил в начале этой недели родила мальчика, передает Daily Mail.
Сообщается, что после того, как на свет появился новорожденный малыш, супружеская пара находится в Биг-Скае, штат Монтана.
Звездные родители держали свое счастье в строгом секрете. И мировая пандемия помогла им в этом.
У пары уже есть пятилетний сын по имени Сайлас.
Напомним, в прошлом году Джастин Тимберлейк принял участие в престижном турнире по гольфу Pro Am в Шотландии, который проходит в рамках Европейского тура Alfred Dunhill Links Championship. Во время тренировки накануне старта состязаний ему доверили выполнить удар деревянной клюшкой, которой играли два века назад.
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