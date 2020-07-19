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Мир

В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира, который тесно связан с ФСБ

17:16 19 июля 2020
Ян Марсалек

Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро, был найден в Беларуси. К такому выводу пришла группа расследователей Bellingcat и журналисты The Insider.

Марсалек является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад управляемая им немецкая компания Wirecard рухнула после того, как аудиторы выявили нехватку почти 2 млрд евро. Вскоре выяснилось, что Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии, пишет The Insider.

По данным расследователей, преступник тесно контактирует с российскими спецслужбами и сейчас прячется в Витебске. В беседе с одним из бывших коллег Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в «политически стабильной среде», заявил, что живет там, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет».

В базе данных о пересечении границ говорится, что он прибыл в Беларусь на частном самолете 18 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну. Марсалек вероятно прилетел в Минск из Таллина, куда мог добраться из Австрии или Германии. Уже через два часа после приземления в Минске этот же борт вылетел в Витебск. Предполагается, что австриец до сих пор может находиться в этом городе.

Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. По их данным, с 2015 года Марсалек работал над проектами в Ливии, где активно сотрудничал с российским советниками и европейскими чиновниками по плану «гуманитарного восстановления» страны — на деле он подразумевал создание ЧВК для защиты бизнеса в Ливии.

Авторы материала утверждают, что советником Марсалека по Ливии был Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабским странам, который якобы является высокопоставленным офицером ГРУ.

Также Марсалек сотрудничал с «Обществом австрийско-российской дружбы» — организация якобы получила от него секретные документы. Кроме того, он передавал секретные сведения крайне-правой Австрийской партии свободы, лояльной Кремлю. За последние 10 лет Марсалек больше 60 раз приезжал в Россию. Регулярно летать в страну он начал в 2010 году.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Польше пограничники задержали украинца, которого более десяти лет разыскивал Интерпол по подозрению в убийствах и хищениях на территории Украины.

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