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Битва за Ливию: "вагнеровцы" захватили крупное месторождение нефти, правительство требует от Запада санкций против россиян
Ливия призвала США и ЕС ввести ограничительные меры против российского ЧВК «Вагнер», наказав боевиков за захват крупнейшего нефтяного месторождения страны «Аш-Шарара». Напомним, в мае стало известно о переброске в Ливию до 1200 наемников ЧВК «Вагнер».
Такие действия в правительстве страны назвали терроризмом и преступлениями против человечности.
По словам главы МИД Ливии Фетхи Башага, правительство не позволит наемникам контролировать нефтяные объекты страны и депортирует их с военных баз страны.
Накануне Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что иностранцы — наемники «Вагнера» и боевики суданской группировки «Джанджавид» находятся на территории месторождения с вечера 25 июня.
Ранее добычу на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии блокировала Ливийская национальная армия.
Напомним, в конце мая командующий Вооруженными силами США в Африке (AFRICOM) генерал Стивен Таунсенд официально обвинил России в том, что она перебросила в Ливию несколько своих истребителей МиГ-29. При этом самолеты после вылета из России сначала приземлились в Сирии, где их перекрасили, а затем отправились в Ливию и находятся сейчас на авиабазе Эль-Джуфра, которая расположена глубоко в тылу территории, контролируемой так называемой Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара.365
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